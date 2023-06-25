В Липецкой области восстанавливают движение по трассе М-4 «Дон»

В Липецкой и Воронежской областях движение по трассам восстановлено. Как сообщили в «Автодоре», на утро 25 июня перекрытия сохраняются только на участках трассы М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Проезд транспорта запретили накануне из-за ситуации с вооруженным мятежом. В Липецкой области перекрыли все выезды на трассу М-4 «Дон». Съехать можно было только с федеральной автодороги. Также в регионе отменили все предстоящие массовые мероприятия - в субботу и в воскресенье планировали отмечать День молодежи. Автобусное сообщение также приостановили.

Вечером 24 июня губернатор области Игорь Артамонов написал, что введенные ограничения начнут отменять. Рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна. Часть трассы перекопали экскаваторы, чтобы остановить технику ЧВК «Вагнер».

Утром воскресенья не только открыли движение, но и возобновили полностью автобусное сообщение.