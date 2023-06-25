В Липецке задержали курьера - помощника дистанционных мошенников

Три пенсионерки передали мошенникам более 900 тысяч рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Помощника дистанционных мошенников задержали в Липецке. В начале июня в полицию поступило три сообщения от пожилых женщин. Все они стали жертвами телефонных аферистов. Пенсионеркам на домашние телефоны звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для разрешения ситуации они должны были передать деньги через курьера.

Как пояснили в региональном УМВД, две 76-летние женщины передали молодому человеку в общей сложности 840 тысяч рублей, а 72-летняя липчанка – 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Им оказался 19-летний горожанин. Подозреваемый забирал у пожилых людей деньги, а затем переводил их своим сообщникам. Себе он оставил в качестве вознаграждения 45 тысяч рублей от общей суммы.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Молодому липчанину грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.