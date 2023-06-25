Часть липчан останется без воды и электричества 26 июня

Из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Часть липчан останется без воды в понедельник, 26 июня. С 10:00 до 20 часов краны пересохнут по следующим адресам:

- ул. 9 мкр., 22/1, 22/3;

- ул. Яна Фабрициуса, 1, 5, 21;

- частный сектор: ул. Яна Фабрициуса.

Подвоз воды - Яна Фабрициуса, 1.

- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15;

- ул. Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а;

- ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8;

- пр. Победы, 22, 22а;

- ЦТП АО «Квадра».

Техническую воду подвезут на Доватора, 8.

- ул. Фурманова, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 45, 44, 53, 53а, 54, 59б, 59в;

- частный сектор: ул. Земная, ул. Кленовая, ул. Зареченская, ул. Фурманова, ул. Дорожная, ул. Лесопарковое хозяйство.

Подвоз воды - Фурманова, 59в.

- пл. Театральная, 1, 3;

- ул. Скороходова, 2;

- ул. Советская, 4;

- ул. Фрунзе, 2;

- ул. Кузнечная, 6, 8, 10, 10а, 12;

- ул. Толстого, 1.

Подвоз воды - Кузнечная, 10.

Справки по телефонам: *6048, 236-048.

Кроме того, 26 июня пройдут работы на электрических сетях Липецкого городского района. Из-за этого временно приостановят подачу ресурса потребителям. Ограничения продлятся с 9:00 до 17 часов на улице Московская, 6 и улице Воровского.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8-800-220-0-220.