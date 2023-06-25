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НовостиЗвезды25 июня 2023 9:08

В Липецкой области разрешили проводить массовые мероприятия

25 июня на Городище пройдет городской День молодежи
Анна ГРЕБЕНКИНА
В регионе возобновили проведение массовых мероприятий.

В регионе возобновили проведение массовых мероприятий.

Массовые мероприятия снова проводятся в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе региона 25 июня.

Так, в воскресенье на Городище в Липецке пройдет городской День молодежи. Начало в 17:00.

Кроме того, возобновляют работу все активности в городских парках.

Учреждения культуры возвращают в расписание концерты и спектакли. Например, липецкая филармония в 17 часов покажет мюзикл «Провинциалка», который покорил публику в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

Ранее липецкие власти сообщили о полном возобновлении междугороднего автобусного сообщения. Актуальный график можно найти на сайте автовокзала.