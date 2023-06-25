В Липецк из Воронежа прибыл первый скоростной поезд

Фото: правительство Липецкой области. Фото: Предоставлено

25 июня в Липецк прибыл первый скоростной поезд из Воронежа. Об этом сообщили в правительстве региона. За лето планируют проверить транспорт еще четыре раза – 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Затем он должен начать курсировать чаще.

Поезд №7141 отправляется из Воронежа в 7:55. Время в пути - 1 час 48 минут. Прибытие в Липецк - в 9:43.

Обратный путь сократится на пять минут. Из Липецка поезд тронется в 17:51 и доберется до Воронежа в 19:34. При этом транспорт будет минуту стоять на «Графской» и в Усмани.

Скоростной поезд состоит из четырех вагонов, вместимость каждого - 61 пассажир.