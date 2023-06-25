Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 10:11

В Липецк из Воронежа прибыл первый скоростной поезд

Он будет курсивать туда-обратно каждое второе воскресенье лета. А потом - чаще
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Липецкой области.

Фото: правительство Липецкой области.

Фото: Предоставлено

25 июня в Липецк прибыл первый скоростной поезд из Воронежа. Об этом сообщили в правительстве региона. За лето планируют проверить транспорт еще четыре раза – 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Затем он должен начать курсировать чаще.

Поезд №7141 отправляется из Воронежа в 7:55. Время в пути - 1 час 48 минут. Прибытие в Липецк - в 9:43.

Обратный путь сократится на пять минут. Из Липецка поезд тронется в 17:51 и доберется до Воронежа в 19:34. При этом транспорт будет минуту стоять на «Графской» и в Усмани.

Скоростной поезд состоит из четырех вагонов, вместимость каждого - 61 пассажир.