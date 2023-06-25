Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область. Об этом сообщили в правительстве региона 25 июня. Также по данным властей, все ранее введенные ограничения сняты. Область вернулась к нормальной жизни.

Накануне из-за вооруженного мятежа в регионе усилили меры безопасности. Из Липецкой области отменили автобусные рейсы в Москву, Тулу, Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Перекрыли все въезды на трассу М-4 «Дон». Также закрыли въезды в Липецк по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям.

Массовые мероприятия тоже оказались под запретом. Жителям советовали оставаться дома.