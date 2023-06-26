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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:26

В Липецкой области арестовали шестерых наркокурьеров с 24 кг мефедрона

Полицейские поймали межрегиональных курьеров-закладчиков в начале года в Краснинском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области арестовали шестерых наркокурьеров с 24 кг мефедрона

В Липецкой области арестовали шестерых наркокурьеров с 24 кг мефедрона

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области арестовали шестерых наркокурьеров. Полицейские поймали их еще в начале года в Краснинском районе. Задержать межрегиональных оптовых курьеров-закладчиков удалось при поддержке отряда особого назначения «Гром» . С собой у злодеев было почти 5 килограммов запрещенных веществ. Всего у них изъяли 24 килограммов мефедрона. Его планировали распространить на территории области и других регионов России.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возраст наркокурьеров от 25 до 27 лет. Двое из них – уроженцы стран ближнего зарубежья. Все являются жителями других регионов. Закладчиков арестовали. Возбуждено четыре уголовных дела по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание – до пожизненного лишения свободы.

Следственное подразделение Краснинского отделения полиции проводит необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступления, собирают доказательства. Расследование продолжается.