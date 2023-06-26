Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подвел итоги работы за 24 и 25 июня

Глава региона поблагодарил специалистов за оперативные действия Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 26 июня, на еженедельном совещании губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подвел итоги работы в непростые выходные. Все ведомства выполняли задачи слаженно и оперативно.

– У нас была напряженная ситуация, связанная с мятежом. Именно такую оценку дал президент – мятеж, предательство, – отметил Игорь Артамонов. – Все наши службы отработали на отлично. Главы муниципальных учреждений – молодцы. Работали с полуночи. Безопасность населения мы обеспечили.

Глава региона поблагодарил специалистов за профессионализм, а жителей – за доверие, отсутствие паники и соблюдение рекомендаций оперативного штаба.

Напомним, на всех трассах Липецкой области возобновили движение. Экскаваторы засыпали рвы песком и щебнем. С этого понедельника начнут укладывать асфальт на дорогах.