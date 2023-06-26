В Липецке из цеха холодного проката НЛМК повалил дым после короткого замыкания

В Липецке из цеха холодного проката НЛМК повалил дым из-за короткого замыкания Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 26 июня в Липецке с НЛМК повалил дым. К комбинату стянулись пожарные машины.

ЧП случилось около 10.50 на прокатном стане в цеху холодного проката и покрытий. По предварительным данным, там произошло короткое замыкание.

- Источник задымления, произошедшего сегодня в цехе холодного проката и покрытий НЛМК, локализован, - сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе НЛМК. - Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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