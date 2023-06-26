Десять вузов Липецкой области предлагают абитуриентам 2 498 бюджетных мест

В Липецкой области в ссузы и вузы на бюджет смогут поступить около 8 тысяч абитуриентов Фото: Архив "КП"

В Липецкой области стартовала приемная кампания. Всего абитуриентам предлагают более восьми тысяч бюджетных мест в университетах, техникумах и колледжах. Об этом сообщили на еженедельном совещании с губернатором. Десять вузов региона предоставили 2 498 мест на бесплатное обучение. В 22 организации СПО бесплатно смогут поступить 5 655 ребят.

– По состоянию на 24 число заявление уже подали почти на 20% мест, – отметил вице-губернатор Анатолий Якутин. – Поэтому я посоветовал бы остальным абитуриентам поторопиться.

В университетах популярностью пользуются металлургические, педагогические и IT-направления. Также будущие студенты часто выбирают специальности, связанные с сельским хозяйством, железнодорожной отраслью и электроникой.

В ссузах абитуриенты в основном подают документы на сварщиков, поваров и агрономов. Машиностроение, обслуживание электрооборудования и сельхозтехники тоже находятся в списке желаемых специальностей.

Напомним, глава региона подвел итоги сложных выходных. Губернатор поблагодарил жителей за доверие и отсутствие паники.