В Липецкой области спрос на наличную валюту поднялся на 70% за выходные, на продукты – 30%

В Правительстве РФ обсудили социально-экономическую ситуацию в регионах страны Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Правительстве РФ провели оперативное совещание после событий 24 июня. Вице-премьеры выступили с докладами о социально-экономическом положении в стране. За выходные в южных регионах России поднялся спрос на продукты и товары. В Липецкой области трафик вырос на 30%. При этом проблем с торговлей не возникло.

– Запасов хватило, и еще с большим резервом. По ценам сейчас проводятся замеры. К вечеру будет информация, но, судя по первым данным, пока все стабильно, ничего не происходит, – отметил вице-премьер Андрей Белоусов. – Запасы составляют от двух недель до месяца, поэтому, в общем, у нас все абсолютно здесь находится под контролем.

Также в 15 регионах страны увеличился спрос на наличную валюту. В основном речь идет снова о юге и крупных городах. В Липецкой, Воронежской и Ростовской областях объемы выросли на 70-80%. По словам Белоусова, уже 25 июня трафик начал снижаться, ситуация стабилизировалась.