Синоптик Вильфанд сообщил о сильных дождях с грозами в Липецкой области 27 июня

В Липецкой области обещают ливни с грозами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Синоптик Вильфанд сообщил о сильных дождях в нескольких регионах России. С 26 по 27 июня непогоду ожидают в Липецкой области.

Во вторник в регионе обещают облачное небо, ливни и местами грозы. В темное время суток столбики термометров покажут от десяти до 15 градусов выше нуля.

Днем воздух прогреется до +14+19 градусов, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Скорость восточного ветра составит от семи до 12 метров в секунду.

Местами порывы будут доходить до 17 м/c. Барометры зафиксируют атмосферное давление на 744 миллиметрах ртутного столба.

В среду, 28 июня, в областном центре также предсказывают пасмурную погоду. Специалисты обещают вечерние дожди.