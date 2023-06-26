Синоптик Вильфанд сообщил о сильных дождях с грозами в Липецкой области 27 июня

В Липецкой области обещают ливни с грозами
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Синоптик Вильфанд сообщил о сильных дождях в нескольких регионах России. С 26 по 27 июня непогоду ожидают в Липецкой области.
Во вторник в регионе обещают облачное небо, ливни и местами грозы. В темное время суток столбики термометров покажут от десяти до 15 градусов выше нуля.
Днем воздух прогреется до +14+19 градусов, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Скорость восточного ветра составит от семи до 12 метров в секунду.
Местами порывы будут доходить до 17 м/c. Барометры зафиксируют атмосферное давление на 744 миллиметрах ртутного столба.
В среду, 28 июня, в областном центре также предсказывают пасмурную погоду. Специалисты обещают вечерние дожди.