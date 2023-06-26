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НовостиОбщество26 июня 2023 14:28

В Липецкой области инспекторы ГИБДД поймали 10 пьяных водителей

Некоторые нарушители отказались проходить медосвидетельствование
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области инспекторы ГИБДД поймали 10 пьяных водителей

В Липецкой области инспекторы ГИБДД поймали 10 пьяных водителей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области инспекторы ГИБДД ловили пьяных водителей. Всего они задержали 19 нетрезвых нарушителей. Некоторые из них отказались проходить медосвидетельствование, прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, что за вождение в пьяном состоянии грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Вернуть удостоверение водители смогут только после экзамена. При повторном нарушении гражданин может попасть под уголовную ответственность. Здесь наказание более суровое – до 300 тысяч рублей штраф, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет тюрьмы.

Автоинспекторы призывают липчан соблюдать Правила дорожного движения. А на пьяных водителей можно пожаловаться по телефонам 02 или 112.