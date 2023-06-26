Под Липецком асфальтируют последний участок дороги, перекопанный для остановки техники

В Липецкой области укладывают асфальт на разрушенных дорогах Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области укладывают асфальт на последнем участке дороги, который перекопали для остановки техники ЧВК «Вагнер». Специалисты завершили работы на четырех трассах. Вечером этого понедельника, 26 июня, в регионе полностью восстановят разрушенные покрытия.

– К восстановлению дорог профильные службы приступили вечером 24 июня, – сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. – Сначала засыпали рвы песком и щебнем и открыли участки для движения транспорта.

Дорогу полностью восстановят к концу дня Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Напомним, оперативный штаб области снял все ранее введенные ограничения в воскресенье, 25 июня. Автобусы вновь вышли на маршруты согласно расписанию. В графике появились рейсы до Воронежа и Москвы. С понедельника вернули отправления до Тулы.