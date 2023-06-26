Бойцам СВО отправили три лодки, 150 видеокамер и 50 маскировочных сетей из Липецка

Липецк доставит в зону СВО лодки, маскировочные сети и видеокамеры Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 26 июня, из Липецка отправили гуманитарную помощь бойцам СВО. Военнослужащие получат 150 видеокамер, 100 спасательных жилетов, 50 маскировочных сетей и три лодки.

Также для участников спецоперации собрали пять мотопомп, пожарные рукава и каски, сообщили в пресс-службе мэрии. Липчане подготовили и личные посылки. Машину помогали загружать волонтеры и неравнодушные жители областного центра.

Напомним, в середине июня жителям Белгородчины доставили гуманитарную помощь из Липецкой области. Регион отправил в пункты временного размещения бытовую технику – 50 стиральных машин и 30 холодильников. Неделей ранее эвакуированным белгородцам собрали четыре тонны груза с продуктами, средствами гигиены, подушками и одеялами.