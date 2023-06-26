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НовостиОбщество26 июня 2023 16:25

Питьевую воду отключат на десяти улицах Липецка во вторник 27 июня

Специалисты проведут ремонтные работы
Алина ПАЛАГИНА
Публикуем адреса отключений воды на 27 июня

Публикуем адреса отключений воды на 27 июня

Фото: Архив "КП"

Во вторник, 27 июня, в Липецке отключат питьевую воду на десяти улицах. Причина – в ремонте трубопроводов.

Жители домов на улице Целинная останутся без холодной воды с полуночи до окончания работ, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан.

С 9:30 до 19:00 подачу ресурса ограничат на Октябрьской, 58, 61; Фрунзе, 6; Первомайской, 59; Коммунальной, 5, 10, 12, 41а и площади Коммунальная, 8, 8а, 9, 41. Воду привезут на Октябрьскую, 61.

Также с 10:00 до 20:00 краны пересохнут в доме № 5 на улице 60 лет СССР. Воду доставят по указанному адресу. В это же время воду перекроют на Юношеской, 50 строение 7, 50а, 50ст9, 50ст10 и в частном секторе села Косыревка на Советской и Ленина. Цистерны с водой приедут по заявкам жильцов.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.