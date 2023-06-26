Питьевую воду отключат на десяти улицах Липецка во вторник 27 июня

Публикуем адреса отключений воды на 27 июня Фото: Архив "КП"

Во вторник, 27 июня, в Липецке отключат питьевую воду на десяти улицах. Причина – в ремонте трубопроводов.

Жители домов на улице Целинная останутся без холодной воды с полуночи до окончания работ, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан.

С 9:30 до 19:00 подачу ресурса ограничат на Октябрьской, 58, 61; Фрунзе, 6; Первомайской, 59; Коммунальной, 5, 10, 12, 41а и площади Коммунальная, 8, 8а, 9, 41. Воду привезут на Октябрьскую, 61.

Также с 10:00 до 20:00 краны пересохнут в доме № 5 на улице 60 лет СССР. Воду доставят по указанному адресу. В это же время воду перекроют на Юношеской, 50 строение 7, 50а, 50ст9, 50ст10 и в частном секторе села Косыревка на Советской и Ленина. Цистерны с водой приедут по заявкам жильцов.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.