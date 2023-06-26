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НовостиОбщество26 июня 2023 16:42

Жители домов на трех улицах Липецка останутся без света во вторник 27 июня

Специалисты будут ремонтировать электросети
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключат электричество на трех улицах

В Липецке отключат электричество на трех улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 27 июня, в Липецке отключат свет на трех улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе администрации города. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам Патриотическая, дома 1 – 87; Московская, 6 и Воровского. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также 27 июня жильцы многоэтажек и частого сектора на десяти улицах областного центра останутся без питьевой воды. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы. Адреса, где ограничат подачу ресурса и куда подвезут холодную воду, можно узнать по ссылке.