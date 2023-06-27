Водитель КамАЗа насмерть сбил 64-летнего велосипедиста на Патриса Лумумбы в Липецке

В Липецке велосипедист погиб под колесами большегруза Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 26 июня, в Липецке на улице Патриса Лумумбы произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась около девяти часов вечера, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 22-летний водитель КамАЗа сбил пожилого велосипедиста. 64-летний горожанин умер на месте аварии.

За сутки на дорогах Липецкой области автомобилисты не соблюдали ПДД 4 786 раз. Инспекторы поймали восемь пьяных водителей. 58 липчан не использовали ремень безопасности во время езды. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Камеры записали 4 510 случаев, когда жители региона превышали скорость, выезжали на встречную полосу и парковались в неположенном месте. Напомним, дорожное видеонаблюдение начнет фотографировать автолюбителей, которые не используют ремень безопасности и разговаривают по телефону во время поездки.