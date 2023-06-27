15-летний школьник на мотоцикле пострадал в ДТП с «Киа» на Свиридова в Липецке

15-летний парень врезался в стоящую иномарку Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего понедельника, 26 июня, в Липецке на улице Свиридова в ДТП пострадал 15-летний школьник. Подросток на мотоцикле врезался в стоящую «Киа». За рулем иномарки сидел 42-летний горожанин. Мальчика с травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, 64-летний велосипедист погиб под колесами КамАЗа в областном центре вечером 26 июня. Авария случилась на улице Патриса Лумумбы. 22-летний водитель большегруза сбил пожилого горожанина, который скончался на месте от полученных травм.

В субботу, 24 июня, на трассе Афанасьево-Измалково умер 39-летний пассажир «Хендай». 37-лений автомобилист попал в больницу. Предварительно, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.