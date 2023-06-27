Два водителя и пассажир пострадали в аварии с ВАЗом и УАЗом под Липецком

В аварии под Липецком получили травмы три человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Усманском районе Липецкой области в столкновении машин пострадали три человека. Авария произошла вечером минувшего понедельника, 26 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На трассе Усмань – Грачевка столкнулись 39-летний водитель ВАЗа-2114 и 56-летний автомобилист за рулем УАЗа. В результате ДТП травмы получили оба шофера и 62-летний пассажир второго авто.

Напомним, 26 июня около десяти часов вечера на улице Свиридова в областном центре в аварии пострадал школьник. 15-летний подросток на мопеде врезался в стоящую «Киа». За рулем иномарки сидел 42-летний липчанин. Молодой парень получил серьезные травмы. Мальчика доставили в больницу на «скорой».