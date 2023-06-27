Свое жилье, любовь и проза великих писателей возглавляют список ценностей россиян

Главной ценностью в целом около четверти наших сограждан считает любовь к Родине.

Любовь и свобода для россиян важнее денег. Таковы итоги опроса совершеннолетних жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и компанией «Росгосстрах Жизнь».

Отвечая на вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% - свободу, 13% - деньги. Далее в списке по убывающей идут семья, знания, здоровье и карьера. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Северного Кавказа (31%), деньги - Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).

Главной ценностью в целом 22% респондентов назвали любовь к Родине, 18% - физическую и моральную стойкость, 14% - убежденность, что надо жить по совести, 13% - тягу к справедливости, 12% - убежденность, что сила заключается в правде, 11% - смекалку.

Главной духовной ценностью 50% назвали прозу великих русских писателей, 49% - российские научные достижения ХIX-XX веков, 44% - классическую музыку, 37% - живопись всемирно известных художников, 34% - классический балет, 33% - русскую поэзию ХХ века, 25% - иконопись.

Отвечая на вопрос о материальном, 64% выбрали собственный дом, по 53% - наличные рубли и квартиру, 41% - автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 34%, золото - 23%, наличные деньги в иностранной валюте – 19%, дорогую одежду – 8%.

Что касается наследства, то 71% опрошенных готов завещать все детям (в Центральном федеральном округе 76%, в Северо-Западном 61%). 13% - мужу или жене, 5% - внукам, есть и 3%, которые хотят передать все нажитое благотворительным фондам.