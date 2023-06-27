Два расчета МЧС тушили горящую «ГАЗель» на Свиридова в Липецке

В Липецке сгорел автомобиль Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером минувшего понедельника, 26 июня, в Липецке на улице Стаханова у дома №63 вспыхнула «ГАЗель». Пожарных вызвали в 22:05. Машину потушили два расчета МЧС.

В автомобиле сгорел моторный отсек на площади в 0,5 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Никто не пострадал.

В тот же день в селе Косыревка на переулке Дорожный загорелась дворовая детская постройка в четыре квадрата. На место происшествия прибыли два расчета.

Однако с огнем удалось справиться до приезда спасателей. Конструкция сгорела по всей площади. Пострадавших нет.

Напомним, 26 июня с НЛМК повалил дым. ЧП случилось на прокатном стане в цеху холодного проката и покрытий. По предварительным данным, задымление произошло из-за короткого замыкания.