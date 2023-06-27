Рецидивиста из Воронежа осудили на 8 лет в Ельце за смерть знакомого от ударов ножом

Воронежец получил восемь лет колонии строго режима по части 4 статьи 111 УК РФ Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Ельце Липецкой области рассмотрели уголовное дело 37-летнего рецидивиста из Воронежа. Изначально жителя соседнего региона обвиняли по части 1 статьи 105 УК «Убийство». Во время заседания дело переквалифицировали на часть 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Двое знакомых устроили застолье. В какой-то момент товарищи начали ссориться. Пьяный воронежец схватил нож, которым два раза ударил приятеля – в правую ногу и грудную клетку. Несчастный скончался на месте, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Мужчина частично признал вину. Житель Воронежа получил восемь лет колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.