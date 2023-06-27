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НовостиПроисшествия27 июня 2023 9:06

Под Липецком водителю грозит до 3 лет колонии и лишение прав за повторную пьяную езду

Стражи порядка направили уголовное дело в суд
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области водитель повторно сел за руль после употребления алкоголя

В Липецкой области водитель повторно сел за руль после употребления алкоголя

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Добровском районе местному жителю грозит до трех лет колонии с лишением водительских прав до шести лет. Автомобилист повторно сел за руль после выпитого алкоголя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2021 года у автолюбителя забрали удостоверение за пьяную езду. Однако непогашенная судимость не остановила жителя региона от новых нарушений.

В ноябре прошлого года в селе Трубетчино липчанин решил покататься на мотовездеходе без номерных знаков. По этой причине мужчину остановили полицейские. Правоохранители также провели освидетельствование. Как оказалось, нерадивый водитель вновь выпил спиртное перед поездкой.

Стражи порядка завели уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Теперь липчанин будет отвечать за нарушения перед судом.