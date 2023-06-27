Сбежавший водитель написал явку с повинной после смертельного ДТП с «Хендаем» в Грязях

В полицию пришел предполагаемый виновник страшной аварии с "Фольксвагеном" и "Хендаем" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Грязях Липецкой области в полицию пришел предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб 23-летний водитель. Напомним, смертельная авария произошла 22 июня. На улице Советская столкнулись «Фольксваген» и «Хендай». Парень, который сидел за рулем второй иномарки, скончался в больнице. Второй участник происшествия сбежал.

Накануне явку с повинной написал 32-летний липчанин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Автомобилист признался, что устал и уснул за рулем. Так, водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Стражи порядка назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.