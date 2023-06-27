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НовостиОбщество27 июня 2023 10:55

Из-за порыва на Папина без питьевой воды остались жители трех домов в Липецке

Специалисты должны закончить ремонтные работы до 20:00
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке внепланово отключили холодную воду на Папина

В Липецке внепланово отключили холодную воду на Папина

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 27 июня, в Липецке на Папина в районе дома №37 прорвало трубопровод диаметром 100 миллиметров. На данный момент специалисты устраняют утечку. Без питьевой воды остались жители трех многоэтажек, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Холодную воду отключили на улице Папина, 31а, 37 и 37а. Подачу ресурса пообещали возобновить в восемь часов вечера. До этого времени машина с водой будет приезжать по заявкам липчан.

Специалисты водоканала приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 27 июня в областном центре планово перекрыли воду на десяти улицах. Адреса можно найти по ссылке.