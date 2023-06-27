30 рабочих и 12 спецмашин откачивают воду на улицах Липецка во время дождей

В Липецке коммунальщики устраняют последствия непогоды Фото: Архив "КП"

В этот вторник, 27 июня, в Липецке последствия непогоды устраняют 30 рабочих и 12 спецмашин. Синоптики обещают ливни до самого вечера. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили в мэрии.

Во время дождей специалисты откачивают воду и чистят ливневки. Самые проблемные места находятся на улицах Адмирала Макарова, Семенова-Тян-Шанского и площади Заводская. На дежурство вышли каналопромывочные, ассенизаторские машины, илососы, погрузчики, универсальные комплексы «Бродвей» и тракторы.

Однако липчан предупреждают, что в случае сильных осадков дорога все равно будет заполняться водой. Решетки могут не справиться с потоками. Горожан просят сообщать о залитых участках в социальных сетях управления благоустройства.