Бюджетный дефицит Липецка превысит миллиард рублей в 2023 году

Доходы в бюджет Липецка составят 19,7 миллиарда Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 27 июня, депутаты Липецкого горсовета приняли пакет поправок в городской казне на 2023 год. С учетом изменений доходы составят 19,7 миллиарда рублей, а расходы – 21,1. Таким образом, бюджетный дефицит превысит миллиард.

Напомним, из региональной казны город получит дотацию в 832 миллиона. Деньги потратят на расселение жильцов из аварийного дома, строительство стадиона на «Университетском», покупку дорожной техники, экологическую реабилитацию и ремонт Комсомольского пруда. Средства также направят на реконструкцию Лебедянского путепровода, дорог, установку освещения и уход за городскими растениями. О каких суммах идет речь, можно прочитать по ссылке.

Из вышестоящих бюджетов Липецку достанется 356 миллионов, сообщили на комиссии горсовета. Большую часть, 317 млн, потратят на возведение школы на «Елецком». На 28 миллионов закупят оборудование для театров. Еще 10 млн вложат в громкоговорители для автобусов.

Безвозмездные поступления составят 210 миллионов. Деньги пойдут на строительство детсадов на Университетском и Звездном – 123 и 87 млн соответственно.

Также в бюджете заложили средства на аварийно-восстановительные работы бесхозных котельных, которые после передадут теплоснабжающей организации. Предприятие «Липецктеплосеть» получит 1,6 миллиона. «Липецкой станции аэрации» перечислят миллион рублей в рамках концессии по модернизации.