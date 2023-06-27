Автобусы до сел Подгорное и Савицкое запустят из Липецка с 1 июля

Транспорт в Подгорное будет ходить до ЖК "Берендей" Фото: Алина ПАЛАГИНА

С выходных, 1 июля, из Липецка запустят автобусы до сел Савицкое и Подгорное – жилой комплекс «Берендей». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

До Подгорного будет ходить микроавтобус маршрута №235. Расписание составляли с учетом сезонного садоводческого автобуса №68 «Автовокзал – сады «Горняк»». В областном центре по пути пассажиры смогут попросить водителя остановить транспорт, где необходимо выйти. График отправлений можно найти по ссылке.

Маршрутка №574 до Савицкого проработает до 31 октября. Затем рейсы отменят, а возобновят только в следующем году. Предположительно – с 20 апреля. Расписание на 2023 год смотрите по ссылке.

Напомним, в Липецкой области поменяют время отправлений для четырех автобусов – №236, №407, №555 и №566. Подробности читайте на нашем сайте.