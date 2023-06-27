Холодную воду отключат на трех улицах Липецка в среду 28 июня

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 28 июня в Липецке отключат свет и воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Воровского, Московская, 6, а также частного сектора: улица Силикатная. Подробности об отключениях - в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41; Шуминского, 8а, 10. На этот же период времени краны пересохнут в доме №35 по улице 15 микрорайон.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Катукова, 29; 15 микрорайон, 35. Дополнительную информацию жители областного центра могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.