Под Липецком в пожаре в жилом доме погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 27 июня в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. Ночью в селе Долгоруково вспыхнул жилой кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два спасательных отделения. Огонь повредил внутреннюю отделку здания и вещи в зале на площади 7 квадратных метров. Спасти жильца не удалось.

В Ельце на улице Известковая горел мусор. В Липецке в доме на улице Космонавтов подгорела пища. На сигнал о задымлении съехались 5 пожарных рас-четов и автолестница. В домах на Ковалева, Ударников, проспект Мира произошло короткое замыкание. К счастью, к серьезным последствиям это не привело.

Напомним, в случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.