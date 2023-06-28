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НовостиПроисшествия28 июня 2023 9:05

Под Липецком в пожаре в жилом доме погиб мужчина

С огнем боролись два отделения МЧС
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком в пожаре в жилом доме погиб мужчина

Под Липецком в пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 27 июня в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. Ночью в селе Долгоруково вспыхнул жилой кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два спасательных отделения. Огонь повредил внутреннюю отделку здания и вещи в зале на площади 7 квадратных метров. Спасти жильца не удалось.

В Ельце на улице Известковая горел мусор. В Липецке в доме на улице Космонавтов подгорела пища. На сигнал о задымлении съехались 5 пожарных рас-четов и автолестница. В домах на Ковалева, Ударников, проспект Мира произошло короткое замыкание. К счастью, к серьезным последствиям это не привело.

Напомним, в случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.