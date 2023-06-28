ОРВИ заболели 2 933 жителя Липецкой области за неделю, случаев гриппа не выявили

Показатель заболеваемости ОРВИ в Липецке снизился почти на 19% Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2 933 жителя. Врачи не выявили ни одного случая гриппа, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Около 55% заразившихся – дети до 14 лет.

Большая часть пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями приходится на областной центр. В поликлиники Липецка обратились 1 904 горожанина. Показатель заболеваемости уменьшился почти на 19% за неделю.

Лабораторные исследования показали, что в регионе преобладают вирусы парагриппа и риновирусы – по 33%; микст-инфекций ОРВИ – 15%. Бока-, адено-, метапневмо- и РС-вирусы проявились в 5% проб.

Липчан предостерегают от самолечения. Медики советуют сразу записываться на прием с первыми симптомами ОРВИ или гриппа. Также не стоит забывать о простых правилах гигиены и профилактики.