Обновленный театр кукол и сквер с летней сценой откроют в Липецке 3 июля

Обновленный театр кукол и сквер откроют в Липецке 3 июля Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В Липецке в понедельник 3 июля состоится торжественное открытие обновленного государственного театра кукол и сквера. Мероприятия стартует в 14.00 по адресу: улица Гагарина, 74.

- Примыкающий к зданию театра кукол сквер превратился в благоустроенную территорию в рамках реконструкции, - рассказали в пресс-службе управления культуры и туризма региона. – Здесь появились дорожки, красивая и современная детская площадка, а также летняя сцена.

На территории нового пространства липчане смогут активно и весело провести время, посмотреть спектакль на свежем воздухе. Для взрослых и маленьких гостей театр подготовил много сюрпризов. Какие именно, горожане узнают в день открытия на следующей неделе.