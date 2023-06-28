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НовостиПроисшествия28 июня 2023 10:32

Под Липецком на начальника управления имуществом университета завели уголовное дело за растрату

В адрес ректора ЕГУ внесли представление
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком на начальника управления имуществом университета завели уголовное дело за растрату

Под Липецком на начальника управления имуществом университета завели уголовное дело за растрату

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту растраты в ЕГУ имени И.А. Бунина. Подозреваемый – начальник управления имущественного комплекса. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки выявили, что он потратил 25 тысяч рублей. Однако, эта сумма может быть больше. Во всех обстоятельствах разбираются следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Максимальное наказание по данной статье – до 6 лет лишения свободы. Также в адрес ректора университета внесли представление. Прокуратура контролирует ход расследования.

Напомним, что в Липецке завели два уголовных дела из-за ДТП с подростками. Подробности здесь.