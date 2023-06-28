Рецидивисту грозит до 15 лет тюрьмы за избиение соседа металлической тростью

Житель Липецкой области до смерти избил соседа металлической тростью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 55-летнего рецидивиста, который до смерти избил соседа металлической тростью. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, 8 января 2023 года нетрезвый хозяин дома в селе Крутченская Байгора Усманского района поругался с гостем. Он начал бить 56-летнего знакомого кулаками и ногами. Позже в ход пошли деревянные и металлические трости. Побитого несчастного он выволок на улицу. Там на бездыханное тело наткнулись соседи.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигуранта ранее судили за кражу. Вину он признал частично.