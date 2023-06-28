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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:46

Рецидивисту грозит до 15 лет тюрьмы за избиение соседа металлической тростью

Гость от полученных травм скончался
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Житель Липецкой области до смерти избил соседа металлической тростью

Житель Липецкой области до смерти избил соседа металлической тростью

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 55-летнего рецидивиста, который до смерти избил соседа металлической тростью. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, 8 января 2023 года нетрезвый хозяин дома в селе Крутченская Байгора Усманского района поругался с гостем. Он начал бить 56-летнего знакомого кулаками и ногами. Позже в ход пошли деревянные и металлические трости. Побитого несчастного он выволок на улицу. Там на бездыханное тело наткнулись соседи.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигуранта ранее судили за кражу. Вину он признал частично.