1,5 млн смогут получить студенты-медики, работавшие в пандемию в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области студенты-ординаторы, работавшие во время пандемии COVID-19, смогут получить «Губернаторские 1,5 миллиона». Комиссия Липецкого облсовета одобрила законопроект, расширяющий список врачей, кому положены соцвыплаты. Речь идет о медиках, которые трудились в государственных больницах региона.

- После получения диплома они утратили право на единовременную выплату в 1,5 ммиллиона, так как уже имели опыт работы в учреждениях здравоохранения региона, а выплата предназначена для трудоустроившихся впервые, - пояснили в пресс-службе облсовета.

Для таких врачей предложили сделать исключение. Они смогут обратиться за суммой в течение 6 месяцев с момента трудоустройства. Напомним, что медики, получившие выплату, обязаны отработать в государственной медорганизации Липецкой области не менее 5 лет.