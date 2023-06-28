Под Липецком взорвали мины и гранаты времен Великой Отечественной войны Фото: УГПСС Липецкой области

В среду 28 июня в Липецкой области уничтожили минометные мины и противотанковые гранаты. 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Ломигоры вблизи высоты «Огурец» в Воловском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, на специализированную площадку вывезли 10 мин и 3 ручные гранаты. Там специалисты аварийно-спасательного отряда взорвали их.

Напомним, что в Липецкой области в ДТП пострадала пассажирка легковушки. В Лебедяни на улице Победы столкнулись ВАЗ и «Лада Ларгус». Помощь медиков понадобилась 35-летней женщине из первой машины. Ее доставили в больницу. Тогда же в аварию попали иномарки «Форд» и БМВ. Автомобили врезались друг в друга на улице Катукова в Липецке. Травму получила 63-летняя пассажирка «Форд»