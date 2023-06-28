В Липецке спасатели сняли 4-летнего мальчика с подоконника четвертого этажа Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

На прошлой неделе в Липецке спасатели сняли с подоконника 4 этажа дома ребенка. Малыша заметили соседи с улицы Жуковского на ЛТЗ. 4-летний мальчик скинул вниз москитную сетку и чудом не рухнул вниз. Прохожие срочно вызвали экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на звонки в дверь никто не реагировал. Тогда пожарный проник внутрь через открытое окно. Дома оказалась только 10-летняя девочка. Она приглядывала за младшим братом, пока родители работали.

В тот же период из окна первого этажа по улице Гагарина упал 2-летний мальчик. Он в больнице. О всех случаях разбирается полиция.