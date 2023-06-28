Питьевую воду отключат на двух улицах Липецка в четверг 29 июня

Публикуем адреса отключений холодной воды на 29 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 29 июня, в Липецке отключат питьевую воду на двух улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

С десяти утра до восьми вечера подачу ресурса ограничат на улицах Космонавтов, 5/3 и Фрунзе, 34. Машины с водой приедут по указанным адресам.

Также с часу дня до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся жители домов на Космонавтов, 7/4, 7/2, 11а, 11б. Воду привезут на Космонавтов, 11б.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода какое-то время может течь мутной. Липчанам приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.