Из-за ремонтных работ без света останутся жители 21 улицы Липецка 29 июня

Где в Липецке отключат свет в четверг Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 29 июня, в Липецке отключат свет на 21 улице. Жители нескольких районов останутся без электричества с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты проведут ремонтные работы на электросетях.

Лампочки погаснут на улицах Воровского; Чкалова; Московская, 6; Арсеньева; Баумана; Литейная; Пожарского, 8; Циолковского, 5/1, 5/2, 3/1, 3/2; Буденного; Зоологическая, 38; Индустриальная, 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 2, 224; Механизаторов, 16; Небесная, 10, 15; проспект Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95; Полярная, 19; Речная, д. 24а; переулок Рядовой; Садовая, 51; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43 и Сырская.

Дополнительную информация можно узнать по бесплатному телефону «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Сотрудники отвечают на звонки круглосуточно.

Напомним, также 29 июня в областном центре отключат питьевую воду на двух улицах. Подробности – по ссылке.