48-летний водитель пострадал в ДТП с перевернувшейся «Грантой» под Липецком

Водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 28 июня, в Лебедянском районе произошло ДТП. 48-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе Липецк – Данков. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Автомобилист пострадал. Липчанина с травмами доставили в больницу.

За сутки в Липецкой области водители нарушили ПДД 3 868 раз. Инспекторы поймали семь пьяных автолюбителей. 89 жителей региона ехали за рулем без ремня безопасности.

Дорожные комплексы видеофиксации записали 3 576 случаев, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались. Также в регионе зарегистрировали 16 фактов механического столкновения авто.