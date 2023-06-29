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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:23

48-летний водитель пострадал в ДТП с перевернувшейся «Грантой» под Липецком

Автомобилиста доставили в больницу
Алина ПАЛАГИНА
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 28 июня, в Лебедянском районе произошло ДТП. 48-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе Липецк – Данков. В какой-то момент мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Автомобилист пострадал. Липчанина с травмами доставили в больницу.

За сутки в Липецкой области водители нарушили ПДД 3 868 раз. Инспекторы поймали семь пьяных автолюбителей. 89 жителей региона ехали за рулем без ремня безопасности.

Дорожные комплексы видеофиксации записали 3 576 случаев, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались. Также в регионе зарегистрировали 16 фактов механического столкновения авто.