Правительство РФ выделит ветеранам и льготникам Липецкой области 900 млн на оплату ЖКХ

Из федерального бюджета 37 регионам России направят 7,5 миллиарда рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

Правительство РФ выделит 7,5 миллиарда рублей для 37 регионов. Липецкая область получит 900 миллионов рублей. Деньги пойдут на компенсацию расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о льготниках – инвалидах, ветеранах боевых действий и пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф. Жителям, которые попадают в вышеперечисленный список, вернут до 50% от стоимости услуг ЖКХ.

Всего в 2023 году финансирование подобной социальной поддержки составит более 105 миллиардов. Средства также поступят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, комиссия Липецкого облсовета одобрила законопроект, который расширит список врачей, получающих соцвыплаты. Теперь студенты-ординаторы, работавшие во время пандемии COVID-19, смогут получить «Губернаторские 1,5 миллиона».