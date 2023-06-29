В Липецке управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за неубранную кучу мусора

фотография пресс-службы ГЖИ по Липецкой области Фото: с сайта

Госжилинспекция проверила работу управляющей компании у дома №58 по улице Космонавтов в Липецке. Сотрудники обнаружили кучи мусора. Организация не расчистила контейнерные площадки от строительного и бытового хлама. Также никто не спешил убирать отходы, которые скопились на придомовой территории возле подъездов.

Специалисты составили протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. «Управляшку» оштрафовали на 250 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Напомним, до конца года 2075 горожан переселят из аварийных домов в областном центре. Программа касается липчан из многоэтажек, которые признали непригодными для жилья до 2017 года. В прошлом году новые квартиры получили 913 человек.