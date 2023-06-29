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НовостиОбщество29 июня 2023 6:39

Строительная компания выплатит 15 млн за загрязнение почвы отходами в Липецкой области

В суд обратилась природоохранная прокуратура
Алина ПАЛАГИНА
Предприятие хранило строительные отходы на арендованной земле

Предприятие хранило строительные отходы на арендованной земле

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность строительной компании. Оказалось, что предприятие не соблюдает требования по охране окружающей среды. Организация арендовала земельный участок, на котором хранила твердые коммунальные и строительные отходы.

Правоохранители совместно с региональным управлением экологии нашли мусор на площади в 15 тысяч квадратных метров. Арендованная земля не предназначена для подобного использования. Компания нанесла вред почве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство обратилось в суд с иском, чтобы предприятие возместило ущерб. Требования стражей порядка удовлетворили. Компания должна выплатить более 15 миллионов рублей за загрязнение почвы.