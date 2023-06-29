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НовостиОбщество29 июня 2023 7:25

Ярмарка с колбасами, медом и фруктами пройдет в Липецке 30 июня

Торговцы приедут на улицу Ангарская
Алина ПАЛАГИНА
Продавцы будут ждать липчан с 08:00 до 15:00

Продавцы будут ждать липчан с 08:00 до 15:00

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 30 июня, в Липецке пройдет ярмарка с продуктами и промышленными товарами. Жителей областного центра приглашают за колбасами, молочной продукцией, натуральным медом, овощами и фруктами.

Торговые ряды поставят на улице Ангарская, 3, сообщили в пресс-службе ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Продавцы будут ждать горожан с восьми утра до трех дня.

Также универсальные ярмарки планируют провести 11, 20 и 21 июля. Первую устроят перед Домом культуры «Сокол» на площади Константиновой, 3. Следующие две развернут на Ангарской, 3. Режим работы не изменится – с восьми утра до трех дня.

Напомним, в начале июня в областном центре проверили состояние нескольких площадок для торговли. Больше всего замечаний получил организатор пространства в поселке Дачный.