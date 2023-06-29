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НовостиОбщество29 июня 2023 9:09

Член липецкой избирательной комиссии Олег Токарев подал заявление о сложении полномочий

Депутаты облсовета провели заочное заседание
Алина ПАЛАГИНА
Депутаты облсовета рассмотрели вопрос о сложении полномочий члена избиркома

Депутаты облсовета рассмотрели вопрос о сложении полномочий члена избиркома

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Член избирательной комиссии Липецкой области Олег Токарев подал заявление о сложении полномочий. При этом участник обладает правом решающего голоса. В минувшую среду, 28 июня, в региональном парламенте провели заседание комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Облсовет рассматривает обращение, так как назначал Токарева членом избиркома. Большинство в комитете проголосовали за то, чтобы выполнить просьбу. Окончательное решение примут на 27 сессии.

Депутаты проведут внеочередное собрание, потому что «вердикт» по кандидатуре Токарева должны огласить в течение 10 дней. Во время избирательной кампании срок становится еще меньше, сообщили в пресс-службе облсовета.

Отметим, в состав регионального избиркома входят 14 членов с правом решающего голоса. Первую половину назначает областной парламент, вторую – губернатор.