Новые льготы по соцконтракту для бойцов СВО и их семей планируют ввести в Липецкой области

Участие в СВО станет уважительной причиной для неисполнения условий соцконтракта Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Депутаты Липецкого облсовета рассмотрели поправки в закон «О государственной социальной помощи». Для бойцов СВО и их семей планируют ввести новые льготы по соцконтракту.

У липчан или их родственников, которые пошли на спецоперацию, появится возможность продлить социальный контракт. Также военнослужащий сможет досрочно разорвать его на добровольной основе.

При этом возвращать полученные по договору деньги не потребуется. Участие в СВО станет уважительной причиной, по которой липчане смогут не выполнять условия соцконтракта.

Напомним, Правительство РФ выделит Липецкой области 900 миллионов рублей. Средства направят на компенсацию расходов по оплате ЖКХ для отдельных категорий населения. Федеральная поддержка касается инвалидов, ветеранов боевых действий и пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф.