В Липецке заключенный зарезал сотрудника колонии

В Липецке заключенный набросился с ножом на сотрудника колонии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В исправительной колонии Липецка один из заключенных напал на сотрудника. Как стало известно 29 июня lipetsk.kp.ru, последнего доставили в больницу с ранением. Спасти его не удалось. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что в областном центре осудили воронежца, который украл одежду на полмиллиона рублей. Житель соседнего города специально приехал в Липецк, по чужому паспорту снял квартиру на первом этаже и заказал доставкой вещи, используя случайные анкетные данные.

Когда курьер приехал, мошенник прошел с товаром в комнату, выпрыгнул из окна и сбежал. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Аналогичную схему он провернул в родном Воронеже.