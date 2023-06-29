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НовостиПроисшествия29 июня 2023 11:42

В Липецке заключенный зарезал сотрудника колонии

От ранения он скончался
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке заключенный набросился с ножом на сотрудника колонии

В Липецке заключенный набросился с ножом на сотрудника колонии

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В исправительной колонии Липецка один из заключенных напал на сотрудника. Как стало известно 29 июня lipetsk.kp.ru, последнего доставили в больницу с ранением. Спасти его не удалось. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что в областном центре осудили воронежца, который украл одежду на полмиллиона рублей. Житель соседнего города специально приехал в Липецк, по чужому паспорту снял квартиру на первом этаже и заказал доставкой вещи, используя случайные анкетные данные.

Когда курьер приехал, мошенник прошел с товаром в комнату, выпрыгнул из окна и сбежал. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Аналогичную схему он провернул в родном Воронеже.