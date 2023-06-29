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НовостиОбщество29 июня 2023 12:25

Липецк занял первое место в топе среди городов с достаточно высоким качеством жизни

Рейтингом поделился финансовый университет при Правительстве РФ
Алина ПАЛАГИНА
Липецк возглавил рейтинг городов с достаточно высоким уровнем жизни

Липецк возглавил рейтинг городов с достаточно высоким уровнем жизни

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству жизни. По итогам первого полугодия топ-5 возглавили Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. Качество жизни в этих и 20 других городах назвали высоким. Липецк занял первое место в рейтинге среди населенных пунктов с достаточно высоким качеством жизни.

Областной центр с небольшим отрывом обогнал Тверь, Ижевск, Нижний Тагил, Брянск и Кострому. Исследования построили на результатах социологического мониторинга, опросах и информации из открытых источников.

По данным вуза, липчане высоко оценили доступность жилья. Основными проблемами Липецка, которые повлияли на рейтинг, обозначили в первую очередь трудности в работе ЖКХ и недостаточный уровень жизни. Также в исследовании сказано о плохих условиях для бизнеса, проблемах с экологией и деструктивном поведении жителей.