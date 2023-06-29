В Липецке с понедельника 3 июля стартует второй этап гидравлических испытаний Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 28 июня завершился первый этап гидравлических испытаний теплосетей. В этот период специалисты выявляли дефекты труб. Следующий стартует в понедельник 3 июля - контроль качества работ после ремонта. Липчанам вновь будут отключат горячую воду на 2 недели.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе липецкого филиала «Квадры», график гидравлических испытаний не изменится. Первыми без ресурса останутся жители центра, чьи дома запитаны от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». После испытания стартуют от котельных по улицам Депутатская, Октябрьская, Льва Толстого и Липецкой ТЭЦ-2. Далее горячую воду отключат по адресам, которые обслуживает котельная «Юго-Западная». И замкнет цепочку котельная «Северо-Западная».

Напомним, что график отключений горячей воды липчане могут узнать по ссылке. Нужно лишь выбрать свой регион, город и адрес.